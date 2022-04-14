Bitrock (BROCK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bitrock (BROCK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bitrock (BROCK) Informatie Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens. Officiële website: https://bit-rock.io/ Whitepaper: https://docs.bit-rock.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xde67d97b8770dc98c746a3fc0093c538666eb493

Bitrock (BROCK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bitrock (BROCK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 94.95M $ 94.95M $ 94.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Hoogste ooit: $ 0.32575 $ 0.32575 $ 0.32575 Laagste ooit: $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 $ 0.000052978131291244 Huidige prijs: $ 0.01171 $ 0.01171 $ 0.01171 Meer informatie over Bitrock (BROCK) prijs

Bitrock (BROCK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bitrock (BROCK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BROCK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BROCK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BROCK begrijpt, kun je de live prijs van BROCK token verkennen!

