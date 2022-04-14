Broak on Base (BROAK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Broak on Base (BROAK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Broak on Base (BROAK) Informatie Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. Officiële website: https://www.broakonbase.fyi/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view Block explorer: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 Koop nu BROAK!

Broak on Base (BROAK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Broak on Base (BROAK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 916.68K $ 916.68K $ 916.68K Totale voorraad: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Circulerende voorraad: $ 618.54M $ 618.54M $ 618.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Hoogste ooit: $ 0.01515 $ 0.01515 $ 0.01515 Laagste ooit: $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 Huidige prijs: $ 0.001482 $ 0.001482 $ 0.001482 Meer informatie over Broak on Base (BROAK) prijs

Broak on Base (BROAK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Broak on Base (BROAK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BROAK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BROAK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BROAK begrijpt, kun je de live prijs van BROAK token verkennen!

Hoe koop je BROAK? Wil je Broak on Base (BROAK) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BROAK te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BROAK koopt op MEXC!

Broak on Base (BROAK) Prijsgeschiedenis Door de BROAK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BROAK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BROAK Wil je weten waar je BROAK naartoe gaat? Onze BROAK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BROAK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!