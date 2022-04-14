Hyperbridge (BRIDGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Hyperbridge (BRIDGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Hyperbridge (BRIDGE) Informatie Hyperbridge is the world's first verifiable multichain bridge. A coprocessor for secure, verifiable interoperability powered by consensus and storage proofs, providing developers with on-chain and off-chain SDKs for securely sending cross-chain messages (POST requests) and reading on-chain storage (GET requests). Hyperbridge is the world's first verifiable multichain bridge. A coprocessor for secure, verifiable interoperability powered by consensus and storage proofs, providing developers with on-chain and off-chain SDKs for securely sending cross-chain messages (POST requests) and reading on-chain storage (GET requests). Officiële website: https://hyperbridge.network/ Whitepaper: https://blog.hyperbridge.network/introducing-hyperbridge-interoperability-coprocessor/ Block explorer: https://explorer.hyperbridge.network/ Koop nu BRIDGE!

Hyperbridge (BRIDGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Hyperbridge (BRIDGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 68.33M $ 68.33M $ 68.33M Hoogste ooit: $ 0.199 $ 0.199 $ 0.199 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.06833 $ 0.06833 $ 0.06833 Meer informatie over Hyperbridge (BRIDGE) prijs

Hyperbridge (BRIDGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Hyperbridge (BRIDGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRIDGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRIDGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRIDGE begrijpt, kun je de live prijs van BRIDGE token verkennen!

Hyperbridge (BRIDGE) Prijsgeschiedenis Door de BRIDGE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BRIDGE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BRIDGE Wil je weten waar je BRIDGE naartoe gaat? Onze BRIDGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BRIDGE token!

