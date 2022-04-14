BRETT (BRETTETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BRETT (BRETTETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BRETT (BRETTETH) Informatie Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Officiële website: https://brettcoineth.vip/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x240d6faf8c3b1a7394e371792a3bf9d28dd65515 Koop nu BRETTETH!

BRETT (BRETTETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BRETT (BRETTETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Totale voorraad: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Circulerende voorraad: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Hoogste ooit: $ 0.6189 $ 0.6189 $ 0.6189 Laagste ooit: $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 $ 0.02321213882810643 Huidige prijs: $ 0.0699 $ 0.0699 $ 0.0699 Meer informatie over BRETT (BRETTETH) prijs

BRETT (BRETTETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BRETT (BRETTETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRETTETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRETTETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRETTETH begrijpt, kun je de live prijs van BRETTETH token verkennen!

BRETT (BRETTETH) Prijsgeschiedenis Door de BRETTETH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BRETTETH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BRETTETH Wil je weten waar je BRETTETH naartoe gaat? Onze BRETTETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BRETTETH token!

