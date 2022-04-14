Brainlet (BRAINLET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Brainlet (BRAINLET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Brainlet (BRAINLET) Informatie Blockchain sped club. Blockchain sped club. Officiële website: https://brainlet.community/ Block explorer: https://solscan.io/token/8NNXWrWVctNw1UFeaBypffimTdcLCcD8XJzHvYsmgwpF Koop nu BRAINLET!

Brainlet (BRAINLET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Brainlet (BRAINLET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Totale voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Circulerende voorraad: $ 952.91M $ 952.91M $ 952.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Hoogste ooit: $ 0.09377 $ 0.09377 $ 0.09377 Laagste ooit: $ 0.000715578606896465 $ 0.000715578606896465 $ 0.000715578606896465 Huidige prijs: $ 0.001819 $ 0.001819 $ 0.001819 Meer informatie over Brainlet (BRAINLET) prijs

Brainlet (BRAINLET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Brainlet (BRAINLET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BRAINLET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BRAINLET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BRAINLET begrijpt, kun je de live prijs van BRAINLET token verkennen!

Hoe koop je BRAINLET? Wil je Brainlet (BRAINLET) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BRAINLET te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BRAINLET koopt op MEXC!

Brainlet (BRAINLET) Prijsgeschiedenis Door de BRAINLET prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BRAINLET prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BRAINLET Wil je weten waar je BRAINLET naartoe gaat? Onze BRAINLET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BRAINLET token!

