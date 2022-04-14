Botify (BOTIFY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Botify (BOTIFY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Botify (BOTIFY) Informatie Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem. Officiële website: https://botify.cloud/ Whitepaper: https://botify-cloud.gitbook.io/whitepaper Block explorer: https://solscan.io/token/BYZ9CcZGKAXmN2uDsKcQMM9UnZacija4vWcns9Th69xb

Botify (BOTIFY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Botify (BOTIFY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Totale voorraad: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Circulerende voorraad: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Hoogste ooit: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Laagste ooit: $ 0.002177248796391735 $ 0.002177248796391735 $ 0.002177248796391735 Huidige prijs: $ 0.002479 $ 0.002479 $ 0.002479 Meer informatie over Botify (BOTIFY) prijs

Botify (BOTIFY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Botify (BOTIFY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOTIFY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOTIFY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOTIFY begrijpt, kun je de live prijs van BOTIFY token verkennen!

Hoe koop je BOTIFY? Wil je Botify (BOTIFY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BOTIFY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BOTIFY koopt op MEXC!

Botify (BOTIFY) Prijsgeschiedenis Door de BOTIFY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BOTIFY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BOTIFY Wil je weten waar je BOTIFY naartoe gaat? Onze BOTIFY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOTIFY token!

