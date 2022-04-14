BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in BOOK OF ETHEREUM (BOOE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Informatie

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

Officiële website:
https://bookofeth.xyz/
Whitepaper:
https://bookofeth.xyz/#book
Block explorer:
https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BOOK OF ETHEREUM (BOOE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 19.70M
Totale voorraad:
$ 100.00M
Circulerende voorraad:
$ 96.19M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 20.48M
Hoogste ooit:
$ 0.747
Laagste ooit:
$ 0.008879381003767716
Huidige prijs:
$ 0.20476
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van BOOK OF ETHEREUM (BOOE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal BOOE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel BOOE tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van BOOE begrijpt, kun je de live prijs van BOOE token verkennen!

Hoe koop je BOOE?

Wil je BOOK OF ETHEREUM (BOOE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BOOE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Prijsgeschiedenis

Door de BOOE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van BOOE

Wil je weten waar je BOOE naartoe gaat? Onze BOOE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.