Spookyswap (BOO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Spookyswap (BOO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Spookyswap (BOO) Informatie SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service. Officiële website: https://spooky.fi Whitepaper: https://docs.spookyswap.finance/ Block explorer: https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384

Spookyswap (BOO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Spookyswap (BOO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Totale voorraad: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Circulerende voorraad: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Hoogste ooit: $ 40.18 $ 40.18 $ 40.18 Laagste ooit: $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 Huidige prijs: $ 0.1131 $ 0.1131 $ 0.1131 Meer informatie over Spookyswap (BOO) prijs

Spookyswap (BOO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Spookyswap (BOO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOO begrijpt, kun je de live prijs van BOO token verkennen!

