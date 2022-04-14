BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BONE SHIBASWAP (BONE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BONE SHIBASWAP (BONE) Informatie BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. Officiële website: https://www.shibatoken.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 Koop nu BONE!

BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BONE SHIBASWAP (BONE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.75M $ 35.75M $ 35.75M Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: $ 229.92M $ 229.92M $ 229.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.88M $ 38.88M $ 38.88M Hoogste ooit: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Laagste ooit: $ 0.15244650744938096 $ 0.15244650744938096 $ 0.15244650744938096 Huidige prijs: $ 0.1555 $ 0.1555 $ 0.1555 Meer informatie over BONE SHIBASWAP (BONE) prijs

BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BONE SHIBASWAP (BONE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BONE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BONE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BONE begrijpt, kun je de live prijs van BONE token verkennen!

BONE SHIBASWAP (BONE) Prijsgeschiedenis Door de BONE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BONE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BONE Wil je weten waar je BONE naartoe gaat? Onze BONE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BONE token!

