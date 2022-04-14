BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in BONE SHIBASWAP (BONE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
BONE SHIBASWAP (BONE) Informatie

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

Officiële website:
https://www.shibatoken.com/
Block explorer:
https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9

BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BONE SHIBASWAP (BONE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 35.75M
Totale voorraad:
$ 250.00M
Circulerende voorraad:
$ 229.92M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 38.88M
Hoogste ooit:
$ 2.39
Laagste ooit:
$ 0.15244650744938096
Huidige prijs:
$ 0.1555
BONE SHIBASWAP (BONE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van BONE SHIBASWAP (BONE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal BONE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel BONE tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van BONE begrijpt, kun je de live prijs van BONE token verkennen!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.