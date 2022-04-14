BarnBridge (BOND) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BarnBridge (BOND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BarnBridge (BOND) Informatie BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched. BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched. Officiële website: https://barnbridge.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f Koop nu BOND!

BarnBridge (BOND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BarnBridge (BOND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Hoogste ooit: $ 93 $ 93 $ 93 Laagste ooit: $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 Huidige prijs: $ 0.1593 $ 0.1593 $ 0.1593 Meer informatie over BarnBridge (BOND) prijs

BarnBridge (BOND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BarnBridge (BOND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOND begrijpt, kun je de live prijs van BOND token verkennen!

BarnBridge (BOND) Prijsgeschiedenis Door de BOND prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BOND prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BOND Wil je weten waar je BOND naartoe gaat? Onze BOND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOND token!

