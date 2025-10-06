BeursDEX+
De live BOMO on Base prijs vandaag is 0.000377 USD. Volg realtime BOMO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOMO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

BOMO on Base koers(BOMO)

1 BOMO naar USD live prijs:

$0.000377
$0.000377
+2.33%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:08:43 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0003201
$ 0.0003201
24u laag
$ 0.0003878
$ 0.0003878
24u hoog

$ 0.0003201
$ 0.0003201

$ 0.0003878
$ 0.0003878

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756

0.00%

+2.33%

-48.85%

-48.85%

BOMO on Base (BOMO) real-time prijs is $ 0.000377. De afgelopen 24 uur werd er BOMO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0003201 en een hoogtepunt van $ 0.0003878, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOMO hoogste prijs aller tijden is $ 0.022125194895044928, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000006003498518756 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOMO met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, +2.33% in de afgelopen 24 uur en -48.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

BOMO on Base (BOMO) Marktinformatie

No.2987

$ 143.64K
$ 143.64K

$ 3.43K
$ 3.43K

$ 188.50K
$ 188.50K

381.00M
381.00M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

76.20%

BASE

De huidige marktkapitalisatie van BOMO on Base is $ 143.64K, met een handelsvolume van $ 3.43K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOMO is 381.00M, met een totale voorraad van 500000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 188.50K.

BOMO on Base (BOMO) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van BOMO on Base prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.000008584+2.33%
30 dagen$ -0.004883-92.84%
60 dagen$ -0.015129-97.57%
90 dagen$ -0.005289-93.35%
BOMO on Base prijswijziging vandaag

BOMO registreerde vandaag een verandering van $ +0.000008584 (+2.33%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

BOMO on Base 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.004883 (-92.84%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

BOMO on Base 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,BOMO zien we een verandering van $ -0.015129 (-97.57%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

BOMO on Base 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.005289 (-93.35%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van BOMO on Base (BOMO) bekijken?

Bekijk nu de BOMO on Baseprijsgeschiedenispagina.

Wat is BOMO on Base (BOMO)?

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeBOMO on Base investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van BOMO staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over BOMO on Base lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je BOMO on Base aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

BOMO on Base Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal BOMO on Base (BOMO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je BOMO on Base (BOMO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor BOMO on Base te bekijken.

Bekijk nu de BOMO on Base prijsvoorspelling !

BOMO on Base (BOMO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van BOMO on Base (BOMO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BOMO token !

Hoe koop je BOMO on Base (BOMO)?

Op zoek naar Hoe koop je BOMO on Base? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt BOMO on Base gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

BOMO naar lokale valuta's

1 BOMO on Base(BOMO) naar VND
9.920755
1 BOMO on Base(BOMO) naar AUD
A$0.00058058
1 BOMO on Base(BOMO) naar GBP
0.00028652
1 BOMO on Base(BOMO) naar EUR
0.00032799
1 BOMO on Base(BOMO) naar USD
$0.000377
1 BOMO on Base(BOMO) naar MYR
RM0.00157963
1 BOMO on Base(BOMO) naar TRY
0.0158717
1 BOMO on Base(BOMO) naar JPY
¥0.057681
1 BOMO on Base(BOMO) naar ARS
ARS$0.54956044
1 BOMO on Base(BOMO) naar RUB
0.03063125
1 BOMO on Base(BOMO) naar INR
0.03341351
1 BOMO on Base(BOMO) naar IDR
Rp6.28333082
1 BOMO on Base(BOMO) naar PHP
0.02219022
1 BOMO on Base(BOMO) naar EGP
￡E.0.0178698
1 BOMO on Base(BOMO) naar BRL
R$0.0020358
1 BOMO on Base(BOMO) naar CAD
C$0.00053157
1 BOMO on Base(BOMO) naar BDT
0.0459563
1 BOMO on Base(BOMO) naar NGN
0.544011
1 BOMO on Base(BOMO) naar COP
$1.455597
1 BOMO on Base(BOMO) naar ZAR
R.0.00658996
1 BOMO on Base(BOMO) naar UAH
0.01586416
1 BOMO on Base(BOMO) naar TZS
T.Sh.0.926289
1 BOMO on Base(BOMO) naar VES
Bs0.084071
1 BOMO on Base(BOMO) naar CLP
$0.356642
1 BOMO on Base(BOMO) naar PKR
Rs0.10658544
1 BOMO on Base(BOMO) naar KZT
0.1975857
1 BOMO on Base(BOMO) naar THB
฿0.01226381
1 BOMO on Base(BOMO) naar TWD
NT$0.01165307
1 BOMO on Base(BOMO) naar AED
د.إ0.00138359
1 BOMO on Base(BOMO) naar CHF
Fr0.00030537
1 BOMO on Base(BOMO) naar HKD
HK$0.00292929
1 BOMO on Base(BOMO) naar AMD
֏0.14422135
1 BOMO on Base(BOMO) naar MAD
.د.م0.00350987
1 BOMO on Base(BOMO) naar MXN
$0.00703859
1 BOMO on Base(BOMO) naar SAR
ريال0.00141375
1 BOMO on Base(BOMO) naar ETB
Br0.05766215
1 BOMO on Base(BOMO) naar KES
KSh0.04870463
1 BOMO on Base(BOMO) naar JOD
د.أ0.000267293
1 BOMO on Base(BOMO) naar PLN
0.0013949
1 BOMO on Base(BOMO) naar RON
лв0.00166634
1 BOMO on Base(BOMO) naar SEK
kr0.00361166
1 BOMO on Base(BOMO) naar BGN
лв0.0006409
1 BOMO on Base(BOMO) naar HUF
Ft0.12723373
1 BOMO on Base(BOMO) naar CZK
0.00799617
1 BOMO on Base(BOMO) naar KWD
د.ك0.000115739
1 BOMO on Base(BOMO) naar ILS
0.00123279
1 BOMO on Base(BOMO) naar BOB
Bs0.00260507
1 BOMO on Base(BOMO) naar AZN
0.0006409
1 BOMO on Base(BOMO) naar TJS
SM0.00347594
1 BOMO on Base(BOMO) naar GEL
0.00102544
1 BOMO on Base(BOMO) naar AOA
Kz0.3439748
1 BOMO on Base(BOMO) naar BHD
.د.ب0.000142129
1 BOMO on Base(BOMO) naar BMD
$0.000377
1 BOMO on Base(BOMO) naar DKK
kr0.0024505
1 BOMO on Base(BOMO) naar HNL
L0.00993018
1 BOMO on Base(BOMO) naar MUR
0.01734954
1 BOMO on Base(BOMO) naar NAD
$0.00655603
1 BOMO on Base(BOMO) naar NOK
kr0.00385294
1 BOMO on Base(BOMO) naar NZD
$0.00066729
1 BOMO on Base(BOMO) naar PAB
B/.0.000377
1 BOMO on Base(BOMO) naar PGK
K0.00160225
1 BOMO on Base(BOMO) naar QAR
ر.ق0.00137228
1 BOMO on Base(BOMO) naar RSD
дин.0.03848039
1 BOMO on Base(BOMO) naar UZS
soʻm4.48809452
1 BOMO on Base(BOMO) naar ALL
L0.03170947
1 BOMO on Base(BOMO) naar ANG
ƒ0.00067483
1 BOMO on Base(BOMO) naar AWG
ƒ0.00067483
1 BOMO on Base(BOMO) naar BBD
$0.000754
1 BOMO on Base(BOMO) naar BAM
KM0.0006409
1 BOMO on Base(BOMO) naar BIF
Fr1.111773
1 BOMO on Base(BOMO) naar BND
$0.0004901
1 BOMO on Base(BOMO) naar BSD
$0.000377
1 BOMO on Base(BOMO) naar JMD
$0.06051981
1 BOMO on Base(BOMO) naar KHR
1.51405462
1 BOMO on Base(BOMO) naar KMF
Fr0.160602
1 BOMO on Base(BOMO) naar LAK
8.19565201
1 BOMO on Base(BOMO) naar LKR
රු0.11490206
1 BOMO on Base(BOMO) naar MDL
L0.00645801
1 BOMO on Base(BOMO) naar MGA
Ar1.6981965
1 BOMO on Base(BOMO) naar MOP
P0.003016
1 BOMO on Base(BOMO) naar MVR
0.0058058
1 BOMO on Base(BOMO) naar MWK
MK0.65451347
1 BOMO on Base(BOMO) naar MZN
MT0.02410915
1 BOMO on Base(BOMO) naar NPR
रु0.05348122
1 BOMO on Base(BOMO) naar PYG
2.673684
1 BOMO on Base(BOMO) naar RWF
Fr0.547027
1 BOMO on Base(BOMO) naar SBD
$0.00310271
1 BOMO on Base(BOMO) naar SCR
0.00507065
1 BOMO on Base(BOMO) naar SRD
$0.0145145
1 BOMO on Base(BOMO) naar SVC
$0.00329875
1 BOMO on Base(BOMO) naar SZL
L0.0065598
1 BOMO on Base(BOMO) naar TMT
m0.00132327
1 BOMO on Base(BOMO) naar TND
د.ت0.001107626
1 BOMO on Base(BOMO) naar TTD
$0.00255606
1 BOMO on Base(BOMO) naar UGX
Sh1.313468
1 BOMO on Base(BOMO) naar XAF
Fr0.215267
1 BOMO on Base(BOMO) naar XCD
$0.0010179
1 BOMO on Base(BOMO) naar XOF
Fr0.215267
1 BOMO on Base(BOMO) naar XPF
Fr0.038831
1 BOMO on Base(BOMO) naar BWP
P0.0050895
1 BOMO on Base(BOMO) naar BZD
$0.00075777
1 BOMO on Base(BOMO) naar CVE
$0.03624101
1 BOMO on Base(BOMO) naar DJF
Fr0.066729
1 BOMO on Base(BOMO) naar DOP
$0.02422602
1 BOMO on Base(BOMO) naar DZD
د.ج0.04930029
1 BOMO on Base(BOMO) naar FJD
$0.00085956
1 BOMO on Base(BOMO) naar GNF
Fr3.278015
1 BOMO on Base(BOMO) naar GTQ
Q0.00288782
1 BOMO on Base(BOMO) naar GYD
$0.0788684
1 BOMO on Base(BOMO) naar ISK
kr0.047879

BOMO on Base bron

Voor een beter begrip van BOMO on Base kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van BOMO on Base
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over BOMO on Base

Hoeveel is BOMO on Base (BOMO) vandaag waard?
De live BOMO prijs in USD is 0.000377 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BOMO naar USD prijs?
De huidige prijs van BOMO naar USD is $ 0.000377. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van BOMO on Base?
De marktkapitalisatie van BOMO is $ 143.64K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BOMO?
De circulerende voorraad van BOMO is 381.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BOMO?
BOMO bereikte een ATH-prijs van 0.022125194895044928 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BOMO?
BOMO zag een ATL-prijs van 0.000006003498518756 USD.
Wat is het handelsvolume van BOMO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BOMO is $ 3.43K USD.
Zal BOMO dit jaar hoger gaan?
BOMO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BOMO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$0.000377
$101,572.83

$3,288.08

$155.58

$0.9999

$1.1537

$101,572.83

$3,288.08

$155.58

$2.2211

$0.16240

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4686

$0.4686

$0.000000000909

$1.1537

$0.11922

$0.2265

