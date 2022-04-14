Bombie (BOMB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bombie (BOMB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bombie (BOMB) Informatie Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model. Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model. Officiële website: https://bombie.xyz/ Whitepaper: https://bombie.xyz/#/whitepaper Block explorer: https://tonscan.org/jetton/EQAQZEf6A-BfN8wYVnjdyPWpCXwkTSjhfF5ZWP7AjReM4eEI Koop nu BOMB!

Bombie (BOMB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bombie (BOMB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOMB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOMB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOMB begrijpt, kun je de live prijs van BOMB token verkennen!

Hoe koop je BOMB? Wil je Bombie (BOMB) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BOMB te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BOMB koopt op MEXC!

Bombie (BOMB) Prijsgeschiedenis Door de BOMB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BOMB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BOMB Wil je weten waar je BOMB naartoe gaat? Onze BOMB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOMB token!

