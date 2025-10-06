BeursDEX+
De live Pacu Jalur prijs vandaag is 0.0001373 USD. Volg realtime BOATKID naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOATKID prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Pacu Jalur prijs vandaag is 0.0001373 USD. Volg realtime BOATKID naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BOATKID prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Pacu Jalur koers(BOATKID)

1 BOATKID naar USD live prijs:

$0.0001373
+0.95%1D
USD
Pacu Jalur (BOATKID) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:08:28 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0001285
24u laag
$ 0.0001699
24u hoog

$ 0.0001285
$ 0.0001699
--
--
0.00%

+0.95%

-49.13%

-49.13%

Pacu Jalur (BOATKID) real-time prijs is $ 0.0001373. De afgelopen 24 uur werd er BOATKID verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0001285 en een hoogtepunt van $ 0.0001699, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BOATKID hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BOATKID met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.95% in de afgelopen 24 uur en -49.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pacu Jalur (BOATKID) Marktinformatie

$ 896.14
$ 896.14$ 896.14

$ 136.99K
$ 136.99K$ 136.99K

997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Pacu Jalur is --, met een handelsvolume van $ 896.14 in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BOATKID is --, met een totale voorraad van 997735729. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 136.99K.

Pacu Jalur (BOATKID) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Pacu Jalur prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.000001292+0.95%
30 dagen$ -0.0009341-87.19%
60 dagen$ -0.0011024-88.93%
90 dagen$ -0.0019327-93.37%
Pacu Jalur prijswijziging vandaag

BOATKID registreerde vandaag een verandering van $ +0.000001292 (+0.95%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Pacu Jalur 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0009341 (-87.19%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Pacu Jalur 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,BOATKID zien we een verandering van $ -0.0011024 (-88.93%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Pacu Jalur 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0019327 (-93.37%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Pacu Jalur (BOATKID) bekijken?

Bekijk nu de Pacu Jalurprijsgeschiedenispagina.

Wat is Pacu Jalur (BOATKID)?

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jePacu Jalur investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van BOATKID staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Pacu Jalur lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Pacu Jalur aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Pacu Jalur Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Pacu Jalur (BOATKID) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Pacu Jalur (BOATKID) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Pacu Jalur te bekijken.

Bekijk nu de Pacu Jalur prijsvoorspelling !

Pacu Jalur (BOATKID) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Pacu Jalur (BOATKID) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BOATKID token !

Hoe koop je Pacu Jalur (BOATKID)?

Op zoek naar Hoe koop je Pacu Jalur? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Pacu Jalur gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

BOATKID naar lokale valuta's

Pacu Jalur bron

Voor een beter begrip van Pacu Jalur kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Pacu Jalur

Hoeveel is Pacu Jalur (BOATKID) vandaag waard?
De live BOATKID prijs in USD is 0.0001373 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BOATKID naar USD prijs?
De huidige prijs van BOATKID naar USD is $ 0.0001373. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Pacu Jalur?
De marktkapitalisatie van BOATKID is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BOATKID?
De circulerende voorraad van BOATKID is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BOATKID?
BOATKID bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BOATKID?
BOATKID zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van BOATKID?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BOATKID is $ 896.14 USD.
Zal BOATKID dit jaar hoger gaan?
BOATKID kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BOATKID prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:08:28 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

