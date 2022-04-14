TaskBunny (BNY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TaskBunny (BNY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TaskBunny (BNY) Informatie TaskBunny is an innovative project that introduces the concept of Proof of Post (PoP) as a new way to reward users for their social media activity. The reward is given in the form of its own cryptocurrency called BNY, which is issued on the Base network. This ensures that all rewards, once distributed, are verifiable and securely recorded on the blockchain. TaskBunny is an innovative project that introduces the concept of Proof of Post (PoP) as a new way to reward users for their social media activity. The reward is given in the form of its own cryptocurrency called BNY, which is issued on the Base network. This ensures that all rewards, once distributed, are verifiable and securely recorded on the blockchain. Officiële website: https://taskbunny.io/ Whitepaper: https://bny-site-images.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Block explorer: https://basescan.org/token/0x6009e7CD237087e6d7570990e8bDac09C3E182B0 Koop nu BNY!

TaskBunny (BNY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TaskBunny (BNY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.59M $ 2.59M $ 2.59M Hoogste ooit: $ 0.05999 $ 0.05999 $ 0.05999 Laagste ooit: $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 $ 0.001947120717278614 Huidige prijs: $ 0.00288 $ 0.00288 $ 0.00288 Meer informatie over TaskBunny (BNY) prijs

TaskBunny (BNY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TaskBunny (BNY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BNY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BNY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BNY begrijpt, kun je de live prijs van BNY token verkennen!

