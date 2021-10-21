Bifrost (BNC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bifrost (BNC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bifrost (BNC) Informatie Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp. Officiële website: https://bifrost.io Whitepaper: https://docs.bifrost.io Block explorer: https://bifrost.subscan.io/

Bifrost (BNC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bifrost (BNC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M Totale voorraad: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Circulerende voorraad: $ 47.80M $ 47.80M $ 47.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.71M $ 7.71M $ 7.71M Hoogste ooit: $ 10 $ 10 $ 10 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.09633 $ 0.09633 $ 0.09633 Meer informatie over Bifrost (BNC) prijs

Bifrost (BNC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bifrost (BNC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BNC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BNC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BNC begrijpt, kun je de live prijs van BNC token verkennen!

