BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Bnb Tiger Inu prijs vandaag is 0.000000000004338 USD. Volg realtime BNBTIGER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BNBTIGER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Bnb Tiger Inu prijs vandaag is 0.000000000004338 USD. Volg realtime BNBTIGER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BNBTIGER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BNBTIGER

BNBTIGER Prijsinformatie

Wat is BNBTIGER

BNBTIGER officiële website

BNBTIGER tokenomie

BNBTIGER Prijsvoorspelling

BNBTIGER Geschiedenis

BNBTIGER koopgids

BNBTIGER-naar-Fiat valutaconversie

BNBTIGER spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Bnb Tiger Inu logo

Bnb Tiger Inu koers(BNBTIGER)

1 BNBTIGER naar USD live prijs:

$0.000000000004338
$0.000000000004338$0.000000000004338
+1.61%1D
USD
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:40:47 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.000000000003547
$ 0.000000000003547$ 0.000000000003547
24u laag
$ 0.000000000004504
$ 0.000000000004504$ 0.000000000004504
24u hoog

$ 0.000000000003547
$ 0.000000000003547$ 0.000000000003547

$ 0.000000000004504
$ 0.000000000004504$ 0.000000000004504

$ 0.000000000011449246
$ 0.000000000011449246$ 0.000000000011449246

$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887$ 0.000000000001738887

+6.03%

+1.61%

-16.92%

-16.92%

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) real-time prijs is $ 0.000000000004338. De afgelopen 24 uur werd er BNBTIGER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000000000003547 en een hoogtepunt van $ 0.000000000004504, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BNBTIGER hoogste prijs aller tijden is $ 0.000000000011449246, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000000000001738887 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BNBTIGER met +6.03% veranderd in het afgelopen uur, +1.61% in de afgelopen 24 uur en -16.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Marktinformatie

No.3870

$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M

$ 28.62K
$ 28.62K$ 28.62K

$ 4.34M
$ 4.34M$ 4.34M

588,659.61T
588,659.61T 588,659.61T

1,000,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000

588,659,610,002,000,000
588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000

58.86%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Bnb Tiger Inu is $ 2.55M, met een handelsvolume van $ 28.62K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BNBTIGER is 588,659.61T, met een totale voorraad van 588659610002000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.34M.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Bnb Tiger Inu prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00000000000006874+1.61%
30 dagen$ -0.000000000003487-44.57%
60 dagen$ -0.000000000000662-13.24%
90 dagen$ -0.000000000000662-13.24%
Bnb Tiger Inu prijswijziging vandaag

BNBTIGER registreerde vandaag een verandering van $ +0.00000000000006874 (+1.61%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Bnb Tiger Inu 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.000000000003487 (-44.57%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Bnb Tiger Inu 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,BNBTIGER zien we een verandering van $ -0.000000000000662 (-13.24%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Bnb Tiger Inu 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.000000000000662 (-13.24%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) bekijken?

Bekijk nu de Bnb Tiger Inuprijsgeschiedenispagina.

Wat is Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeBnb Tiger Inu investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van BNBTIGER staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Bnb Tiger Inu lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Bnb Tiger Inu aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Bnb Tiger Inu Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Bnb Tiger Inu te bekijken.

Bekijk nu de Bnb Tiger Inu prijsvoorspelling !

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BNBTIGER token !

Hoe koop je Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)?

Op zoek naar Hoe koop je Bnb Tiger Inu? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Bnb Tiger Inu gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

BNBTIGER naar lokale valuta's

1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar VND
0.00000011415447
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar AUD
A$0.00000000000668052
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar GBP
0.00000000000329688
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar EUR
0.00000000000377406
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar USD
$0.000000000004338
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar MYR
RM0.00000000001817622
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar TRY
0.00000000018267318
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar JPY
¥0.000000000663714
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar ARS
ARS$0.00000000632358936
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar RUB
0.00000000035237574
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar INR
0.00000000038447694
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar IDR
Rp0.00000007229997108
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar PHP
0.00000000025511778
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar EGP
￡E.0.00000000020575134
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar BRL
R$0.00000000002338182
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar CAD
C$0.00000000000611658
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar BDT
0.0000000005288022
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar NGN
0.00000000625071096
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar COP
$0.000000016749018
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar ZAR
R.0.000000000075915
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar UAH
0.00000000018254304
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar TZS
T.Sh.0.000000010658466
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar VES
Bs0.000000000967374
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar CLP
$0.000000004103748
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar PKR
Rs0.00000000122643936
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar KZT
0.0000000022735458
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar THB
฿0.00000000014115852
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar TWD
NT$0.00000000013408758
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar AED
د.إ0.00000000001592046
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar CHF
Fr0.00000000000351378
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar HKD
HK$0.00000000003370626
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar AMD
֏0.0000000016595019
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar MAD
.د.م0.00000000004038678
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar MXN
$0.00000000008099046
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar SAR
ريال0.0000000000162675
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar ETB
Br0.0000000006634971
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar KES
KSh0.00000000056042622
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar JOD
د.أ0.000000000003075642
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar PLN
0.00000000001609398
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar RON
лв0.00000000001917396
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar SEK
kr0.00000000004160142
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar BGN
лв0.0000000000073746
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar HUF
Ft0.0000000014645088
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar CZK
0.00000000009200898
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar KWD
د.ك0.000000000001331766
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar ILS
0.00000000001418526
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar BOB
Bs0.00000000002997558
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar AZN
0.0000000000073746
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar TJS
SM0.00000000003999636
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar GEL
0.00000000001179936
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar AOA
Kz0.0000000039579912
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar BHD
.د.ب0.000000000001635426
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar BMD
$0.000000000004338
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar DKK
kr0.000000000028197
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar HNL
L0.00000000011426292
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar MUR
0.00000000019963476
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar NAD
$0.00000000007543782
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar NOK
kr0.00000000004429098
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar NZD
$0.00000000000767826
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar PAB
B/.0.000000000004338
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar PGK
K0.0000000000184365
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar QAR
ر.ق0.00000000001579032
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar RSD
дин.0.00000000044303994
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar UZS
soʻm0.00000005164284888
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar ALL
L0.00000000036486918
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar ANG
ƒ0.00000000000776502
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar AWG
ƒ0.00000000000776502
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar BBD
$0.000000000008676
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar BAM
KM0.0000000000073746
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar BIF
Fr0.000000012792762
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar BND
$0.0000000000056394
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar BSD
$0.000000000004338
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar JMD
$0.00000000069637914
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar KHR
0.00000001742166828
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar KMF
Fr0.000000001847988
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar LAK
0.00000009430434594
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar LKR
රු0.00000000132213564
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar MDL
L0.00000000007430994
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar MGA
Ar0.000000019540521
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar MOP
P0.000000000034704
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar MVR
0.0000000000668052
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar MWK
MK0.00000000753124518
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar MZN
MT0.0000000002774151
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar NPR
रु0.00000000061538868
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar PYG
0.000000030765096
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar RWF
Fr0.000000006294438
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar SBD
$0.00000000003570174
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar SCR
0.0000000000583461
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar SRD
$0.000000000167013
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar SVC
$0.0000000000379575
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar SZL
L0.0000000000754812
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar TMT
m0.00000000001522638
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar TND
د.ت0.000000000012745044
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar TTD
$0.00000000002941164
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar UGX
Sh0.000000015113592
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar XAF
Fr0.000000002476998
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar XCD
$0.0000000000117126
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar XOF
Fr0.000000002476998
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar XPF
Fr0.000000000446814
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar BWP
P0.000000000058563
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar BZD
$0.00000000000871938
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar CVE
$0.00000000041701194
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar DJF
Fr0.000000000767826
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar DOP
$0.00000000027875988
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar DZD
د.ج0.00000000056688984
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar FJD
$0.00000000000989064
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar GNF
Fr0.00000003771891
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar GTQ
Q0.00000000003322908
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar GYD
$0.0000000009075096
1 Bnb Tiger Inu(BNBTIGER) naar ISK
kr0.000000000550926

Bnb Tiger Inu bron

Voor een beter begrip van Bnb Tiger Inu kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Bnb Tiger Inu
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Bnb Tiger Inu

Hoeveel is Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) vandaag waard?
De live BNBTIGER prijs in USD is 0.000000000004338 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BNBTIGER naar USD prijs?
De huidige prijs van BNBTIGER naar USD is $ 0.000000000004338. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Bnb Tiger Inu?
De marktkapitalisatie van BNBTIGER is $ 2.55M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BNBTIGER?
De circulerende voorraad van BNBTIGER is 588,659.61T USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BNBTIGER?
BNBTIGER bereikte een ATH-prijs van 0.000000000011449246 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BNBTIGER?
BNBTIGER zag een ATL-prijs van 0.000000000001738887 USD.
Wat is het handelsvolume van BNBTIGER?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BNBTIGER is $ 28.62K USD.
Zal BNBTIGER dit jaar hoger gaan?
BNBTIGER kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BNBTIGER prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:40:47 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

BNBTIGER-naar-USD calculator

Bedrag

BNBTIGER
BNBTIGER
USD
USD

1 BNBTIGER = 0 USD

Handel in BNBTIGER

BNBTIGER/USDT
$0.000000000004338
$0.000000000004338$0.000000000004338
+6.21%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,775.06
$101,775.06$101,775.06

-1.36%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,293.45
$3,293.45$3,293.45

-6.09%

Solana logo

Solana

SOL

$155.71
$155.71$155.71

-3.57%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2442
$1.2442$1.2442

+729.46%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,775.06
$101,775.06$101,775.06

-1.36%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,293.45
$3,293.45$3,293.45

-6.09%

Solana logo

Solana

SOL

$155.71
$155.71$155.71

-3.57%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2235
$2.2235$2.2235

-2.56%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16274
$0.16274$0.16274

-0.72%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4413
$0.4413$0.4413

+782.60%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4413
$0.4413$0.4413

+782.60%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2442
$1.2442$1.2442

+729.46%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09919
$0.09919$0.09919

+546.61%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2880
$0.2880$0.2880

+339.69%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000039567
$0.0000000039567$0.0000000039567

+182.58%