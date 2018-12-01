Blocery (BLY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Blocery (BLY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Blocery (BLY) Informatie Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem. Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem. Officiële website: http://blocery.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/open?id=1wsX-IVEqNpTUvgbsEh9R-CVBjOiNQluY Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf8aD7dFe656188A23e89da09506Adf7ad9290D5d Koop nu BLY!

Blocery (BLY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Blocery (BLY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.71M $ 3.71M $ 3.71M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 975.00M $ 975.00M $ 975.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Hoogste ooit: $ 1.50142 $ 1.50142 $ 1.50142 Laagste ooit: $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 Huidige prijs: $ 0.00381 $ 0.00381 $ 0.00381 Meer informatie over Blocery (BLY) prijs

Blocery (BLY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Blocery (BLY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLY begrijpt, kun je de live prijs van BLY token verkennen!

Hoe koop je BLY? Wil je Blocery (BLY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BLY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BLY koopt op MEXC!

Blocery (BLY) Prijsgeschiedenis Door de BLY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BLY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BLY Wil je weten waar je BLY naartoe gaat? Onze BLY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BLY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!