BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Bluwhale Points prijs vandaag is 0.00335 USD. Volg realtime BLUP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BLUP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Bluwhale Points prijs vandaag is 0.00335 USD. Volg realtime BLUP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BLUP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BLUP

BLUP Prijsinformatie

Wat is BLUP

BLUP whitepaper

BLUP officiële website

BLUP tokenomie

BLUP Prijsvoorspelling

BLUP Geschiedenis

BLUP koopgids

BLUP-naar-Fiat valutaconversie

BLUP spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Bluwhale Points logo

Bluwhale Points koers(BLUP)

1 BLUP naar USD live prijs:

$0.00335
$0.00335$0.00335
+168.00%1D
USD
Bluwhale Points (BLUP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:40:39 (UTC+8)

Bluwhale Points (BLUP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125
24u laag
$ 0.00335
$ 0.00335$ 0.00335
24u hoog

$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125

$ 0.00335
$ 0.00335$ 0.00335

--
----

--
----

0.00%

+168.00%

+130.87%

+130.87%

Bluwhale Points (BLUP) real-time prijs is $ 0.00335. De afgelopen 24 uur werd er BLUP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00125 en een hoogtepunt van $ 0.00335, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BLUP hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BLUP met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, +168.00% in de afgelopen 24 uur en +130.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Bluwhale Points (BLUP) Marktinformatie

--
----

$ 10.32
$ 10.32$ 10.32

$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Bluwhale Points is --, met een handelsvolume van $ 10.32 in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BLUP is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.35M.

Bluwhale Points (BLUP) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Bluwhale Points prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0021+168.00%
30 dagen$ +0.000015+0.44%
60 dagen$ -0.001136-25.33%
90 dagen$ +0.00085+34.00%
Bluwhale Points prijswijziging vandaag

BLUP registreerde vandaag een verandering van $ +0.0021 (+168.00%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Bluwhale Points 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.000015 (+0.44%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Bluwhale Points 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,BLUP zien we een verandering van $ -0.001136 (-25.33%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Bluwhale Points 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00085 (+34.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Bluwhale Points (BLUP) bekijken?

Bekijk nu de Bluwhale Pointsprijsgeschiedenispagina.

Wat is Bluwhale Points (BLUP)?

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeBluwhale Points investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van BLUP staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Bluwhale Points lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Bluwhale Points aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Bluwhale Points Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Bluwhale Points (BLUP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Bluwhale Points (BLUP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Bluwhale Points te bekijken.

Bekijk nu de Bluwhale Points prijsvoorspelling !

Bluwhale Points (BLUP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Bluwhale Points (BLUP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BLUP token !

Hoe koop je Bluwhale Points (BLUP)?

Op zoek naar Hoe koop je Bluwhale Points? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Bluwhale Points gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

BLUP naar lokale valuta's

1 Bluwhale Points(BLUP) naar VND
88.15525
1 Bluwhale Points(BLUP) naar AUD
A$0.005159
1 Bluwhale Points(BLUP) naar GBP
0.002546
1 Bluwhale Points(BLUP) naar EUR
0.0029145
1 Bluwhale Points(BLUP) naar USD
$0.00335
1 Bluwhale Points(BLUP) naar MYR
RM0.0140365
1 Bluwhale Points(BLUP) naar TRY
0.1410685
1 Bluwhale Points(BLUP) naar JPY
¥0.51255
1 Bluwhale Points(BLUP) naar ARS
ARS$4.883362
1 Bluwhale Points(BLUP) naar RUB
0.2721205
1 Bluwhale Points(BLUP) naar INR
0.2969105
1 Bluwhale Points(BLUP) naar IDR
Rp55.833311
1 Bluwhale Points(BLUP) naar PHP
0.1970135
1 Bluwhale Points(BLUP) naar EGP
￡E.0.1588905
1 Bluwhale Points(BLUP) naar BRL
R$0.0180565
1 Bluwhale Points(BLUP) naar CAD
C$0.0047235
1 Bluwhale Points(BLUP) naar BDT
0.408365
1 Bluwhale Points(BLUP) naar NGN
4.827082
1 Bluwhale Points(BLUP) naar COP
$12.93435
1 Bluwhale Points(BLUP) naar ZAR
R.0.058625
1 Bluwhale Points(BLUP) naar UAH
0.140968
1 Bluwhale Points(BLUP) naar TZS
T.Sh.8.23095
1 Bluwhale Points(BLUP) naar VES
Bs0.74705
1 Bluwhale Points(BLUP) naar CLP
$3.1691
1 Bluwhale Points(BLUP) naar PKR
Rs0.947112
1 Bluwhale Points(BLUP) naar KZT
1.755735
1 Bluwhale Points(BLUP) naar THB
฿0.109009
1 Bluwhale Points(BLUP) naar TWD
NT$0.1035485
1 Bluwhale Points(BLUP) naar AED
د.إ0.0122945
1 Bluwhale Points(BLUP) naar CHF
Fr0.0027135
1 Bluwhale Points(BLUP) naar HKD
HK$0.0260295
1 Bluwhale Points(BLUP) naar AMD
֏1.2815425
1 Bluwhale Points(BLUP) naar MAD
.د.م0.0311885
1 Bluwhale Points(BLUP) naar MXN
$0.0625445
1 Bluwhale Points(BLUP) naar SAR
ريال0.0125625
1 Bluwhale Points(BLUP) naar ETB
Br0.5123825
1 Bluwhale Points(BLUP) naar KES
KSh0.4327865
1 Bluwhale Points(BLUP) naar JOD
د.أ0.00237515
1 Bluwhale Points(BLUP) naar PLN
0.0124285
1 Bluwhale Points(BLUP) naar RON
лв0.014807
1 Bluwhale Points(BLUP) naar SEK
kr0.0321265
1 Bluwhale Points(BLUP) naar BGN
лв0.005695
1 Bluwhale Points(BLUP) naar HUF
Ft1.13096
1 Bluwhale Points(BLUP) naar CZK
0.0710535
1 Bluwhale Points(BLUP) naar KWD
د.ك0.00102845
1 Bluwhale Points(BLUP) naar ILS
0.0109545
1 Bluwhale Points(BLUP) naar BOB
Bs0.0231485
1 Bluwhale Points(BLUP) naar AZN
0.005695
1 Bluwhale Points(BLUP) naar TJS
SM0.030887
1 Bluwhale Points(BLUP) naar GEL
0.009112
1 Bluwhale Points(BLUP) naar AOA
Kz3.05654
1 Bluwhale Points(BLUP) naar BHD
.د.ب0.00126295
1 Bluwhale Points(BLUP) naar BMD
$0.00335
1 Bluwhale Points(BLUP) naar DKK
kr0.021775
1 Bluwhale Points(BLUP) naar HNL
L0.088239
1 Bluwhale Points(BLUP) naar MUR
0.154167
1 Bluwhale Points(BLUP) naar NAD
$0.0582565
1 Bluwhale Points(BLUP) naar NOK
kr0.0342035
1 Bluwhale Points(BLUP) naar NZD
$0.0059295
1 Bluwhale Points(BLUP) naar PAB
B/.0.00335
1 Bluwhale Points(BLUP) naar PGK
K0.0142375
1 Bluwhale Points(BLUP) naar QAR
ر.ق0.012194
1 Bluwhale Points(BLUP) naar RSD
дин.0.3421355
1 Bluwhale Points(BLUP) naar UZS
soʻm39.880946
1 Bluwhale Points(BLUP) naar ALL
L0.2817685
1 Bluwhale Points(BLUP) naar ANG
ƒ0.0059965
1 Bluwhale Points(BLUP) naar AWG
ƒ0.0059965
1 Bluwhale Points(BLUP) naar BBD
$0.0067
1 Bluwhale Points(BLUP) naar BAM
KM0.005695
1 Bluwhale Points(BLUP) naar BIF
Fr9.87915
1 Bluwhale Points(BLUP) naar BND
$0.004355
1 Bluwhale Points(BLUP) naar BSD
$0.00335
1 Bluwhale Points(BLUP) naar JMD
$0.5377755
1 Bluwhale Points(BLUP) naar KHR
13.453801
1 Bluwhale Points(BLUP) naar KMF
Fr1.4271
1 Bluwhale Points(BLUP) naar LAK
72.8260855
1 Bluwhale Points(BLUP) naar LKR
රු1.021013
1 Bluwhale Points(BLUP) naar MDL
L0.0573855
1 Bluwhale Points(BLUP) naar MGA
Ar15.090075
1 Bluwhale Points(BLUP) naar MOP
P0.0268
1 Bluwhale Points(BLUP) naar MVR
0.05159
1 Bluwhale Points(BLUP) naar MWK
MK5.8159685
1 Bluwhale Points(BLUP) naar MZN
MT0.2142325
1 Bluwhale Points(BLUP) naar NPR
रु0.475231
1 Bluwhale Points(BLUP) naar PYG
23.7582
1 Bluwhale Points(BLUP) naar RWF
Fr4.86085
1 Bluwhale Points(BLUP) naar SBD
$0.0275705
1 Bluwhale Points(BLUP) naar SCR
0.0450575
1 Bluwhale Points(BLUP) naar SRD
$0.128975
1 Bluwhale Points(BLUP) naar SVC
$0.0293125
1 Bluwhale Points(BLUP) naar SZL
L0.05829
1 Bluwhale Points(BLUP) naar TMT
m0.0117585
1 Bluwhale Points(BLUP) naar TND
د.ت0.0098423
1 Bluwhale Points(BLUP) naar TTD
$0.022713
1 Bluwhale Points(BLUP) naar UGX
Sh11.6714
1 Bluwhale Points(BLUP) naar XAF
Fr1.91285
1 Bluwhale Points(BLUP) naar XCD
$0.009045
1 Bluwhale Points(BLUP) naar XOF
Fr1.91285
1 Bluwhale Points(BLUP) naar XPF
Fr0.34505
1 Bluwhale Points(BLUP) naar BWP
P0.045225
1 Bluwhale Points(BLUP) naar BZD
$0.0067335
1 Bluwhale Points(BLUP) naar CVE
$0.3220355
1 Bluwhale Points(BLUP) naar DJF
Fr0.59295
1 Bluwhale Points(BLUP) naar DOP
$0.215271
1 Bluwhale Points(BLUP) naar DZD
د.ج0.437778
1 Bluwhale Points(BLUP) naar FJD
$0.007638
1 Bluwhale Points(BLUP) naar GNF
Fr29.12825
1 Bluwhale Points(BLUP) naar GTQ
Q0.025661
1 Bluwhale Points(BLUP) naar GYD
$0.70082
1 Bluwhale Points(BLUP) naar ISK
kr0.42545

Bluwhale Points bron

Voor een beter begrip van Bluwhale Points kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Bluwhale Points
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Bluwhale Points

Hoeveel is Bluwhale Points (BLUP) vandaag waard?
De live BLUP prijs in USD is 0.00335 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BLUP naar USD prijs?
De huidige prijs van BLUP naar USD is $ 0.00335. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Bluwhale Points?
De marktkapitalisatie van BLUP is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BLUP?
De circulerende voorraad van BLUP is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BLUP?
BLUP bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BLUP?
BLUP zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van BLUP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BLUP is $ 10.32 USD.
Zal BLUP dit jaar hoger gaan?
BLUP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BLUP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:40:39 (UTC+8)

Bluwhale Points (BLUP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

BLUP-naar-USD calculator

Bedrag

BLUP
BLUP
USD
USD

1 BLUP = 0.00335 USD

Handel in BLUP

BLUP/USDT
$0.00335
$0.00335$0.00335
+168.00%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,775.06
$101,775.06$101,775.06

-1.36%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,293.45
$3,293.45$3,293.45

-6.09%

Solana logo

Solana

SOL

$155.71
$155.71$155.71

-3.57%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2442
$1.2442$1.2442

+729.46%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,775.06
$101,775.06$101,775.06

-1.36%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,293.45
$3,293.45$3,293.45

-6.09%

Solana logo

Solana

SOL

$155.71
$155.71$155.71

-3.57%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2235
$2.2235$2.2235

-2.56%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16274
$0.16274$0.16274

-0.72%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4413
$0.4413$0.4413

+782.60%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4413
$0.4413$0.4413

+782.60%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2442
$1.2442$1.2442

+729.46%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.09919
$0.09919$0.09919

+546.61%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2880
$0.2880$0.2880

+339.69%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000039567
$0.0000000039567$0.0000000039567

+182.58%