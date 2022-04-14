BlueMove (BLUEMOVE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BlueMove (BLUEMOVE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BlueMove (BLUEMOVE) Informatie BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers. BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers. Officiële website: https://bluemove.net/ Whitepaper: https://docs.bluemove.net/docs/welcome-to-bluemove Block explorer: https://aptoscan.com/coin/0x27fafcc4e39daac97556af8a803dbb52bcb03f0821898dc845ac54225b9793eb::move_coin::MoveCoin Koop nu BLUEMOVE!

BlueMove (BLUEMOVE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BlueMove (BLUEMOVE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 603.56K $ 603.56K $ 603.56K Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 217.50M $ 217.50M $ 217.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 832.50K $ 832.50K $ 832.50K Hoogste ooit: $ 0.1889 $ 0.1889 $ 0.1889 Laagste ooit: $ 0.002613992962751574 $ 0.002613992962751574 $ 0.002613992962751574 Huidige prijs: $ 0.002775 $ 0.002775 $ 0.002775 Meer informatie over BlueMove (BLUEMOVE) prijs

BlueMove (BLUEMOVE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BlueMove (BLUEMOVE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLUEMOVE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLUEMOVE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLUEMOVE begrijpt, kun je de live prijs van BLUEMOVE token verkennen!

BlueMove (BLUEMOVE) Prijsgeschiedenis Door de BLUEMOVE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BLUEMOVE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BLUEMOVE Wil je weten waar je BLUEMOVE naartoe gaat? Onze BLUEMOVE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BLUEMOVE token!

