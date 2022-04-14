Bluefin (BLUE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bluefin (BLUE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bluefin (BLUE) Informatie Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL. Officiële website: https://bluefin.io/ Whitepaper: https://learn.bluefin.io/bluefin Block explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xe1b45a0e641b9955a20aa0ad1c1f4ad86aad8afb07296d4085e349a50e90bdca::blue::BLUE/txs

Bluefin (BLUE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bluefin (BLUE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.60M $ 31.60M $ 31.60M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 305.59M $ 305.59M $ 305.59M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 103.42M $ 103.42M $ 103.42M Hoogste ooit: $ 0.8718 $ 0.8718 $ 0.8718 Laagste ooit: $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 Huidige prijs: $ 0.10342 $ 0.10342 $ 0.10342 Meer informatie over Bluefin (BLUE) prijs

Bluefin (BLUE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bluefin (BLUE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLUE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLUE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLUE begrijpt, kun je de live prijs van BLUE token verkennen!

Bluefin (BLUE) Prijsgeschiedenis Door de BLUE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BLUE prijsgeschiedenis!

