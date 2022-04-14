Bit Ultra (BLT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bit Ultra (BLT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bit Ultra (BLT) Informatie Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization. Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization. Officiële website: https://bit-ultra.com/ Whitepaper: https://jumpshare.com/v/vKdP4hUWYsO2s9zNRrRy Block explorer: https://bscscan.com/token/0xB95462682257e272E7D32c4214A3197a3B7cCf5e Koop nu BLT!

Bit Ultra (BLT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bit Ultra (BLT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M Hoogste ooit: $ 0.094735 $ 0.094735 $ 0.094735 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.002252 $ 0.002252 $ 0.002252 Meer informatie over Bit Ultra (BLT) prijs

Bit Ultra (BLT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bit Ultra (BLT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLT begrijpt, kun je de live prijs van BLT token verkennen!

Hoe koop je BLT?

Bit Ultra (BLT) Prijsgeschiedenis Door de BLT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van BLT

