Blockasset (BLOCKASSET) Informatie Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks. Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks. Officiële website: https://blockasset.co/ Whitepaper: https://blockasset.gitbook.io/whitepaper Block explorer: https://solscan.io/token/NFTUkR4u7wKxy9QLaX2TGvd9oZSWoMo4jqSJqdMb7Nk Koop nu BLOCKASSET!

Blockasset (BLOCKASSET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Blockasset (BLOCKASSET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.54M Totale voorraad: $ 312.24M Circulerende voorraad: $ 312.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.58M Hoogste ooit: $ 0.2475 Laagste ooit: $ 0.004960599555115769 Huidige prijs: $ 0.00493 Meer informatie over Blockasset (BLOCKASSET) prijs

Blockasset (BLOCKASSET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Blockasset (BLOCKASSET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BLOCKASSET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BLOCKASSET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BLOCKASSET begrijpt, kun je de live prijs van BLOCKASSET token verkennen!

Blockasset (BLOCKASSET) Prijsgeschiedenis Door de BLOCKASSET prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BLOCKASSET prijsgeschiedenis!

