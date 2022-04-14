Brickken (BKN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Brickken (BKN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Brickken (BKN) Informatie Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy. Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy. Officiële website: https://brickken.com Whitepaper: https://brickken.com/whitepaper/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0a638f07acc6969abf392bb009f216d22adea36d Koop nu BKN!

Brickken (BKN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Brickken (BKN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.60M $ 14.60M $ 14.60M Totale voorraad: $ 143.00M $ 143.00M $ 143.00M Circulerende voorraad: $ 80.51M $ 80.51M $ 80.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.93M $ 25.93M $ 25.93M Hoogste ooit: $ 1.39485 $ 1.39485 $ 1.39485 Laagste ooit: $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 Huidige prijs: $ 0.18133 $ 0.18133 $ 0.18133 Meer informatie over Brickken (BKN) prijs

Brickken (BKN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Brickken (BKN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BKN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BKN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BKN begrijpt, kun je de live prijs van BKN token verkennen!

Brickken (BKN) Prijsgeschiedenis Door de BKN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BKN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BKN Wil je weten waar je BKN naartoe gaat? Onze BKN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BKN token!

