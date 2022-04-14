Bitboard (BITBOARD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bitboard (BITBOARD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bitboard (BITBOARD) Informatie BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist. BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist. Officiële website: https://bitboard.top/ Whitepaper: https://ktoss-organization.gitbook.io/bitboards-whitepaper Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x4f7cc8ef14f3dc76ee2fb60028749e1b61cea162 Koop nu BITBOARD!

Bitboard (BITBOARD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bitboard (BITBOARD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M Totale voorraad: $ 8.10B $ 8.10B $ 8.10B Circulerende voorraad: $ 4.41B $ 4.41B $ 4.41B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.98M $ 13.98M $ 13.98M Hoogste ooit: $ 0.2493 $ 0.2493 $ 0.2493 Laagste ooit: $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 Huidige prijs: $ 0.0017257 $ 0.0017257 $ 0.0017257 Meer informatie over Bitboard (BITBOARD) prijs

Bitboard (BITBOARD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bitboard (BITBOARD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BITBOARD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BITBOARD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BITBOARD begrijpt, kun je de live prijs van BITBOARD token verkennen!

Bitboard (BITBOARD) Prijsgeschiedenis Door de BITBOARD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BITBOARD prijsgeschiedenis!

