BIT1 (BIT1) Informatie Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this. Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this. Officiële website: https://www.biconomy.com/ Whitepaper: https://biconomy.com/whitepaper/english.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xc864019047b864b6ab609a968ae2725dfaee808a Koop nu BIT1!

BIT1 (BIT1) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BIT1 (BIT1), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 635.17B $ 635.17B $ 635.17B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.13M $ 11.13M $ 11.13M Hoogste ooit: $ 0.0000271 $ 0.0000271 $ 0.0000271 Laagste ooit: $ 0.00000066 $ 0.00000066 $ 0.00000066 Huidige prijs: $ 0.000011133 $ 0.000011133 $ 0.000011133 Meer informatie over BIT1 (BIT1) prijs

BIT1 (BIT1) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BIT1 (BIT1) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIT1 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIT1 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIT1 begrijpt, kun je de live prijs van BIT1 token verkennen!

BIT1 (BIT1) Prijsgeschiedenis Door de BIT1 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BIT1 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BIT1 Wil je weten waar je BIT1 naartoe gaat? Onze BIT1 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIT1 token!

