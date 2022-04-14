Bistroo (BIST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bistroo (BIST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bistroo (BIST) Informatie Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior. Officiële website: https://www.bistroo.io Whitepaper: https://bistroo.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f

Bistroo (BIST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bistroo (BIST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 404.72K $ 404.72K $ 404.72K Totale voorraad: $ 95.75M $ 95.75M $ 95.75M Circulerende voorraad: $ 55.44M $ 55.44M $ 55.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 698.94K $ 698.94K $ 698.94K Hoogste ooit: $ 0.5482 $ 0.5482 $ 0.5482 Laagste ooit: $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 Huidige prijs: $ 0.0073 $ 0.0073 $ 0.0073 Meer informatie over Bistroo (BIST) prijs

Bistroo (BIST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bistroo (BIST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIST begrijpt, kun je de live prijs van BIST token verkennen!

Bistroo (BIST) Prijsgeschiedenis Door de BIST prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BIST prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BIST Wil je weten waar je BIST naartoe gaat? Onze BIST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIST token!

