Biometric Financial (BIOFI) Informatie The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. Officiële website: https://biometricfinancial.org/home/ Whitepaper: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753 Koop nu BIOFI!

Biometric Financial (BIOFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Biometric Financial (BIOFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 811.05K $ 811.05K $ 811.05K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 3.91B $ 3.91B $ 3.91B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Hoogste ooit: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 Laagste ooit: $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 Huidige prijs: $ 0.0002072 $ 0.0002072 $ 0.0002072 Meer informatie over Biometric Financial (BIOFI) prijs

Biometric Financial (BIOFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Biometric Financial (BIOFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIOFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIOFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIOFI begrijpt, kun je de live prijs van BIOFI token verkennen!

Biometric Financial (BIOFI) Prijsgeschiedenis Door de BIOFI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BIOFI prijsgeschiedenis!

