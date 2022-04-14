Big Time (BIGTIME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Big Time (BIGTIME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Big Time (BIGTIME) Informatie Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Officiële website: https://bigtime.gg/ Whitepaper: https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki Block explorer: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 Koop nu BIGTIME!

Big Time (BIGTIME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Big Time (BIGTIME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 98.80M $ 98.80M $ 98.80M Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 2.02B $ 2.02B $ 2.02B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 244.45M $ 244.45M $ 244.45M Hoogste ooit: $ 0.99717 $ 0.99717 $ 0.99717 Laagste ooit: $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 Huidige prijs: $ 0.04889 $ 0.04889 $ 0.04889 Meer informatie over Big Time (BIGTIME) prijs

Big Time (BIGTIME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Big Time (BIGTIME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIGTIME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIGTIME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIGTIME begrijpt, kun je de live prijs van BIGTIME token verkennen!

Hoe koop je BIGTIME? Wil je Big Time (BIGTIME) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BIGTIME te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BIGTIME koopt op MEXC!

Big Time (BIGTIME) Prijsgeschiedenis Door de BIGTIME prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BIGTIME prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BIGTIME Wil je weten waar je BIGTIME naartoe gaat? Onze BIGTIME prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIGTIME token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!