bonkwifhat (BIF) Informatie bonkwifhat s the ultimate fusion of the two best memes coins on the Solana blockchain! Both of them have crazy market caps and garner all the attention, so just do the math: bonkwifhat is set to join them at the top! Officiële website: https://bonkwifhat.lol/ Whitepaper: https://www.bonkwifhat.lol/road-map Block explorer: https://solscan.io/token/BgQ2Tj4y4YQume4guQrkK8RWB8oRQtHYtAta1tXubL1G

bonkwifhat (BIF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor bonkwifhat (BIF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 218.50K $ 218.50K $ 218.50K Hoogste ooit: $ 0.014 $ 0.014 $ 0.014 Laagste ooit: $ 0.00003965375665716 $ 0.00003965375665716 $ 0.00003965375665716 Huidige prijs: $ 0.0002185 $ 0.0002185 $ 0.0002185 Meer informatie over bonkwifhat (BIF) prijs

bonkwifhat (BIF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van bonkwifhat (BIF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BIF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BIF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BIF begrijpt, kun je de live prijs van BIF token verkennen!

bonkwifhat (BIF) Prijsgeschiedenis Door de BIF prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BIF prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BIF Wil je weten waar je BIF naartoe gaat? Onze BIF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BIF token!

