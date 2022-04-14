BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BICITY AI PROJECTS (BICITY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Informatie BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology. BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology. Officiële website: https://www.bicity.com Whitepaper: https://app.bicity.com/white-paper Block explorer: https://bscscan.com/token/0x6Fa9C0EE8a1F237466bB9CAc8466bFA2aA63A978 Koop nu BICITY!

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BICITY AI PROJECTS (BICITY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Hoogste ooit: $ 1.1429 $ 1.1429 $ 1.1429 Laagste ooit: $ 0.000365535886689416 $ 0.000365535886689416 $ 0.000365535886689416 Huidige prijs: $ 0.0003736 $ 0.0003736 $ 0.0003736 Meer informatie over BICITY AI PROJECTS (BICITY) prijs

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BICITY AI PROJECTS (BICITY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BICITY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BICITY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BICITY begrijpt, kun je de live prijs van BICITY token verkennen!

Hoe koop je BICITY? Wil je BICITY AI PROJECTS (BICITY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BICITY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BICITY koopt op MEXC!

BICITY AI PROJECTS (BICITY) Prijsgeschiedenis Door de BICITY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BICITY prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BICITY Wil je weten waar je BICITY naartoe gaat? Onze BICITY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BICITY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!