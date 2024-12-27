Bitget Token (BGB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bitget Token (BGB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bitget Token (BGB) Informatie Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool. Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool. Officiële website: https://www.bitget.com/ Whitepaper: https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581 Koop nu BGB!

Bitget Token (BGB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bitget Token (BGB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.61B $ 3.61B $ 3.61B Totale voorraad: $ 919.99M $ 919.99M $ 919.99M Circulerende voorraad: $ 696.27M $ 696.27M $ 696.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.38B $ 10.38B $ 10.38B Hoogste ooit: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Laagste ooit: $ 0.05835925 $ 0.05835925 $ 0.05835925 Huidige prijs: $ 5.18904 $ 5.18904 $ 5.18904 Meer informatie over Bitget Token (BGB) prijs

Bitget Token (BGB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bitget Token (BGB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BGB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BGB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BGB begrijpt, kun je de live prijs van BGB token verkennen!

Bitget Token (BGB) Prijsgeschiedenis Door de BGB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BGB prijsgeschiedenis!

