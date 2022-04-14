BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Informatie BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles. Officiële website: https://bossfighters.game/ Whitepaper: https://wiki.bossfighters.game/ Block explorer: https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 62.76K $ 62.76K $ 62.76K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 106.59M $ 106.59M $ 106.59M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 588.80K $ 588.80K $ 588.80K Hoogste ooit: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Laagste ooit: $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 Huidige prijs: $ 0.0005888 $ 0.0005888 $ 0.0005888 Meer informatie over BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) prijs

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BFTOKEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BFTOKEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BFTOKEN begrijpt, kun je de live prijs van BFTOKEN token verkennen!

