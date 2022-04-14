BFIC (BFIC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BFIC (BFIC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BFIC (BFIC) Informatie BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution. Officiële website: http://bficoin.io/ Whitepaper: https://bficoin.io/BFIC%20Whitepaper.pdf Block explorer: https://bficscan.io/#/

BFIC (BFIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BFIC (BFIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.41M Totale voorraad: $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 10.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.54M Hoogste ooit: $ 23.4 Laagste ooit: $ 0.16099897458104975 Huidige prijs: $ 1.835

BFIC (BFIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BFIC (BFIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BFIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BFIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BFIC begrijpt, kun je de live prijs van BFIC token verkennen!

