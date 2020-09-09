Bella (BEL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bella (BEL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bella (BEL) Informatie Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease. Officiële website: https://bella.fi/ Whitepaper: https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xa91ac63d040deb1b7a5e4d4134ad23eb0ba07e14

Bella (BEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bella (BEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.93M $ 18.93M $ 18.93M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.66M $ 23.66M $ 23.66M Hoogste ooit: $ 10.3076 $ 10.3076 $ 10.3076 Laagste ooit: $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 $ 0.1970319058818738 Huidige prijs: $ 0.2366 $ 0.2366 $ 0.2366 Meer informatie over Bella (BEL) prijs

Bella (BEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bella (BEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BEL begrijpt, kun je de live prijs van BEL token verkennen!

Bella (BEL) Prijsgeschiedenis Door de BEL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BEL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BEL Wil je weten waar je BEL naartoe gaat? Onze BEL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BEL token!

