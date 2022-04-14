BEERCOIN (BEER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BEERCOIN (BEER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BEERCOIN (BEER) Informatie $BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time! $BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time! Officiële website: https://beercoin.wtf/ Block explorer: https://solscan.io/token/AujTJJ7aMS8LDo3bFzoyXDwT3jBALUbu4VZhzZdTZLmG Koop nu BEER!

BEERCOIN (BEER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BEERCOIN (BEER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Totale voorraad: $ 888.89B $ 888.89B $ 888.89B Circulerende voorraad: $ 549.76B $ 549.76B $ 549.76B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Hoogste ooit: $ 0.0005956 $ 0.0005956 $ 0.0005956 Laagste ooit: $ 0.000001499377682749 $ 0.000001499377682749 $ 0.000001499377682749 Huidige prijs: $ 0.000003622 $ 0.000003622 $ 0.000003622 Meer informatie over BEERCOIN (BEER) prijs

BEERCOIN (BEER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BEERCOIN (BEER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BEER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BEER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BEER begrijpt, kun je de live prijs van BEER token verkennen!

Hoe koop je BEER? Wil je BEERCOIN (BEER) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BEER te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BEER koopt op MEXC!

BEERCOIN (BEER) Prijsgeschiedenis Door de BEER prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BEER prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BEER Wil je weten waar je BEER naartoe gaat? Onze BEER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BEER token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!