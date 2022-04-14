BEBE (BEBE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BEBE (BEBE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BEBE (BEBE) Informatie BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game. BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game. Officiële website: https://www.bebe.global/ Whitepaper: https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER Block explorer: https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5 Koop nu BEBE!

BEBE (BEBE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BEBE (BEBE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 93.41M $ 93.41M $ 93.41M Hoogste ooit: $ 0.00086287 $ 0.00086287 $ 0.00086287 Laagste ooit: $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 Huidige prijs: $ 0.00009341 $ 0.00009341 $ 0.00009341 Meer informatie over BEBE (BEBE) prijs

BEBE (BEBE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BEBE (BEBE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BEBE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BEBE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BEBE begrijpt, kun je de live prijs van BEBE token verkennen!

Hoe koop je BEBE? Wil je BEBE (BEBE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BEBE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BEBE koopt op MEXC!

BEBE (BEBE) Prijsgeschiedenis Door de BEBE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BEBE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BEBE Wil je weten waar je BEBE naartoe gaat? Onze BEBE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BEBE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!