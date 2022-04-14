Beam (BEAMX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Beam (BEAMX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Beam (BEAMX) Informatie The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements. Officiële website: https://www.onbeam.com/ Whitepaper: https://docs.onbeam.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE

Beam (BEAMX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Beam (BEAMX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 364.86M $ 364.86M $ 364.86M Totale voorraad: $ 62.43B $ 62.43B $ 62.43B Circulerende voorraad: $ 49.47B $ 49.47B $ 49.47B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 460.51M $ 460.51M $ 460.51M Hoogste ooit: $ 0.0444 $ 0.0444 $ 0.0444 Laagste ooit: $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 Huidige prijs: $ 0.007376 $ 0.007376 $ 0.007376 Meer informatie over Beam (BEAMX) prijs

Beam (BEAMX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Beam (BEAMX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BEAMX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BEAMX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BEAMX begrijpt, kun je de live prijs van BEAMX token verkennen!

Hoe koop je BEAMX? Wil je Beam (BEAMX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BEAMX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BEAMX koopt op MEXC!

Beam (BEAMX) Prijsgeschiedenis Door de BEAMX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BEAMX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BEAMX Wil je weten waar je BEAMX naartoe gaat? Onze BEAMX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BEAMX token!

