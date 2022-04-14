BoredDragon (BDT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BoredDragon (BDT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BoredDragon (BDT) Informatie Bored Dragon is more than just a game—it’s a cozy, social experience where players unwind, nurture adorable dragons, and connect with a warm global community. Designed for those seeking a laid-back and creative escape, the game encourages collaboration, shared activities, and stress-free fun. Whether raising your dragon, decorating your space, or bonding with friends, Bored Dragon offers a charming mix of relaxation and social interaction. Bored Dragon is more than just a game—it’s a cozy, social experience where players unwind, nurture adorable dragons, and connect with a warm global community. Designed for those seeking a laid-back and creative escape, the game encourages collaboration, shared activities, and stress-free fun. Whether raising your dragon, decorating your space, or bonding with friends, Bored Dragon offers a charming mix of relaxation and social interaction. Officiële website: https://www.boreddragonz.com/ Whitepaper: https://boreddragon.gitbook.io/boreddragon Koop nu BDT!

BoredDragon (BDT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BoredDragon (BDT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.66B $ 7.66B $ 7.66B Hoogste ooit: $ 29.770758 $ 29.770758 $ 29.770758 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 7.664558 $ 7.664558 $ 7.664558 Meer informatie over BoredDragon (BDT) prijs

BoredDragon (BDT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BoredDragon (BDT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BDT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BDT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BDT begrijpt, kun je de live prijs van BDT token verkennen!

Hoe koop je BDT? Wil je BoredDragon (BDT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BDT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BDT koopt op MEXC!

BoredDragon (BDT) Prijsgeschiedenis Door de BDT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BDT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BDT Wil je weten waar je BDT naartoe gaat? Onze BDT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BDT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!