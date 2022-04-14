BitDCA (BDCA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BitDCA (BDCA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BitDCA (BDCA) Informatie BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible. BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible. Officiële website: https://www.bitdca.com Whitepaper: https://gitbook.bitdca.com/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x0c8382719ef242cae2247e4decb2891fbf699818 Koop nu BDCA!

BitDCA (BDCA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BitDCA (BDCA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 77.73M $ 77.73M $ 77.73M Totale voorraad: $ 142.67M $ 142.67M $ 142.67M Circulerende voorraad: $ 75.31M $ 75.31M $ 75.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 147.24M $ 147.24M $ 147.24M Hoogste ooit: $ 1.1469 $ 1.1469 $ 1.1469 Laagste ooit: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 Huidige prijs: $ 1.0321 $ 1.0321 $ 1.0321 Meer informatie over BitDCA (BDCA) prijs

BitDCA (BDCA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BitDCA (BDCA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BDCA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BDCA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BDCA begrijpt, kun je de live prijs van BDCA token verkennen!

