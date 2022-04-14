BabyChita Token (BCT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BabyChita Token (BCT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BabyChita Token (BCT) Informatie BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it. BabyChita is a project that aims to benefit society by creating new projects for the future. The main element of our project is to create artificial intelligence ( AI ) modules that will make everyone's work easier. We aim to touch your lives and progress with these artificial intelligence ( AI ) projects. At the same time, BabyChita is a P2E project. We aim to offer you, the users, a perfect game by combining artificial intelligence ( AI ) and gaming. While playing games, you can also chat with our artificial intelligence ( AI ) assistants to get to know BabyChita better and start using it. Officiële website: https://www.chitaverse.com/ Whitepaper: https://chitaverse.com/whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0xf6d2657EBb5602bF823901412c5e41e030f3ece2

BabyChita Token (BCT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BabyChita Token (BCT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.00K $ 6.00K $ 6.00K Hoogste ooit: $ 0.00020032 $ 0.00020032 $ 0.00020032 Laagste ooit: $ 0.000004797436731223 $ 0.000004797436731223 $ 0.000004797436731223 Huidige prijs: $ 0.0000006 $ 0.0000006 $ 0.0000006 Meer informatie over BabyChita Token (BCT) prijs

BabyChita Token (BCT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BabyChita Token (BCT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BCT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BCT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BCT begrijpt, kun je de live prijs van BCT token verkennen!

BabyChita Token (BCT) Prijsgeschiedenis Door de BCT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van BCT Wil je weten waar je BCT naartoe gaat? Onze BCT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

