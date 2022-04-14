Blockchain Bets (BCB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Blockchain Bets (BCB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Blockchain Bets (BCB) Informatie Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience. Blockchain Bets ($BCB) is a revolutionary decentralized betting ecosystem offering 100% profit sharing for stakers with a focus on privacy and accessibility, $BCB provides a gasless, KYC-free experience and multichain support, alongside an exceptional online casino. Embrace the future of online gambling with $BCB, where convenience and profit sharing create an unparalleled experience. Officiële website: https://blockchainbets.app Whitepaper: https://blockchainbets.gitbook.io/docs/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x2d886570a0da04885bfd6eb48ed8b8ff01a0eb7e Koop nu BCB!

Blockchain Bets (BCB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Blockchain Bets (BCB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Hoogste ooit: $ 0.0648 $ 0.0648 $ 0.0648 Laagste ooit: $ 0.00061258442477132 $ 0.00061258442477132 $ 0.00061258442477132 Huidige prijs: $ 0.001157 $ 0.001157 $ 0.001157 Meer informatie over Blockchain Bets (BCB) prijs

Blockchain Bets (BCB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Blockchain Bets (BCB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BCB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BCB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BCB begrijpt, kun je de live prijs van BCB token verkennen!

