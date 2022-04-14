BabyBoomToken (BBT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BabyBoomToken (BBT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BabyBoomToken (BBT) Informatie BBT is a blockchain-based incentive system designed to address declining birth rates globally by rewarding healthy relationship activities, pregnancy, and childbirth, targeting individuals and couples planning families. BBT is a blockchain-based incentive system designed to address declining birth rates globally by rewarding healthy relationship activities, pregnancy, and childbirth, targeting individuals and couples planning families. Officiële website: https://www.babyboomtoken.com Whitepaper: https://www.babyboomtoken.com/whitepaper.html Block explorer: https://bscscan.com/token/0xb208063997db51de3f0988f8a87b0aff83a6213f Koop nu BBT!

BabyBoomToken (BBT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BabyBoomToken (BBT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 119.73M $ 119.73M $ 119.73M Hoogste ooit: $ 0.99 $ 0.99 $ 0.99 Laagste ooit: $ 0.07048383039149238 $ 0.07048383039149238 $ 0.07048383039149238 Huidige prijs: $ 0.11973 $ 0.11973 $ 0.11973 Meer informatie over BabyBoomToken (BBT) prijs

BabyBoomToken (BBT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BabyBoomToken (BBT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BBT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BBT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BBT begrijpt, kun je de live prijs van BBT token verkennen!

Hoe koop je BBT? Wil je BabyBoomToken (BBT) toevoegen aan je portfolio?

BabyBoomToken (BBT) Prijsgeschiedenis Door de BBT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BBT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BBT Wil je weten waar je BBT naartoe gaat? Onze BBT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BBT token!

