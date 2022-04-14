BounceBit (BB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in BounceBit (BB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

BounceBit (BB) Informatie BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources. Officiële website: https://bouncebit.io/ Whitepaper: https://docs.bouncebit.io/ Block explorer: https://solscan.io/token/76SYfdi8jT84GqxuTqu7FuyA4GQbrto1pLDGQKsy8K12

BounceBit (BB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor BounceBit (BB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 159.69M $ 159.69M $ 159.69M Totale voorraad: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Circulerende voorraad: $ 793.74M $ 793.74M $ 793.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 422.48M $ 422.48M $ 422.48M Hoogste ooit: $ 0.87799 $ 0.87799 $ 0.87799 Laagste ooit: $ 0.07349155026090788 $ 0.07349155026090788 $ 0.07349155026090788 Huidige prijs: $ 0.20118 $ 0.20118 $ 0.20118 Meer informatie over BounceBit (BB) prijs

BounceBit (BB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van BounceBit (BB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BB begrijpt, kun je de live prijs van BB token verkennen!

BounceBit (BB) Prijsgeschiedenis Door de BB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BB prijsgeschiedenis!

