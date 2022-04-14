Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Based Pepe (BASEDPEPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Based Pepe (BASEDPEPE) Informatie Based Pepe is a BASE token focused around the iconic Pepe the Frog meme. Based Pepe takes advantage of the speed and low cost of BASE transactions to provide a token for retail audiences who are true fans of the original, canonical Pepe the Frog from Boy's Club, originally created by Matt Furie. Officiële website: https://basedpepe.vip/ Whitepaper: https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf Block explorer: https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D

Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Based Pepe (BASEDPEPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.19M $ 10.19M $ 10.19M Hoogste ooit: $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 Laagste ooit: $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 Huidige prijs: $ 0.00000002423 $ 0.00000002423 $ 0.00000002423 Meer informatie over Based Pepe (BASEDPEPE) prijs

Based Pepe (BASEDPEPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Based Pepe (BASEDPEPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BASEDPEPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BASEDPEPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BASEDPEPE begrijpt, kun je de live prijs van BASEDPEPE token verkennen!

Based Pepe (BASEDPEPE) Prijsgeschiedenis Door de BASEDPEPE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BASEDPEPE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BASEDPEPE Wil je weten waar je BASEDPEPE naartoe gaat? Onze BASEDPEPE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BASEDPEPE token!

