FC Barcelona FT (BAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FC Barcelona FT (BAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FC Barcelona FT (BAR) Informatie FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges. FC Barcelona Fan Tokens ($BAR) are digital assets that can be purchased through the Socios.com app, which will reward fans from all over the world for every activity they take on the app. They can climb leaderboards and earn reward points that can be used to purchase exclusive items and once-in-a-lifetime events. $BAR Fan Token holders can also expect a slew of new and exciting services, including chat, fan token trading, games and community challenges. Officiële website: https://chiliz.com Block explorer: https://chiliscan.com/token/0xfd3c73b3b09d418841dd6aff341b2d6e3aba433b Koop nu BAR!

FC Barcelona FT (BAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FC Barcelona FT (BAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.31M $ 15.31M $ 15.31M Totale voorraad: $ 39.96M $ 39.96M $ 39.96M Circulerende voorraad: $ 14.76M $ 14.76M $ 14.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.44M $ 41.44M $ 41.44M Hoogste ooit: $ 6.42 $ 6.42 $ 6.42 Laagste ooit: $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 $ 0.991574489714179 Huidige prijs: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Meer informatie over FC Barcelona FT (BAR) prijs

FC Barcelona FT (BAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FC Barcelona FT (BAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAR begrijpt, kun je de live prijs van BAR token verkennen!

Hoe koop je BAR? Wil je FC Barcelona FT (BAR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BAR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BAR koopt op MEXC!

FC Barcelona FT (BAR) Prijsgeschiedenis Door de BAR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BAR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BAR Wil je weten waar je BAR naartoe gaat? Onze BAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BAR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!