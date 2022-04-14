Banana (BANANAS31) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Banana (BANANAS31), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Banana (BANANAS31) Informatie Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. Officiële website: http://bananaforscale.ai/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 Koop nu BANANAS31!

Banana (BANANAS31) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Banana (BANANAS31), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 53.09M $ 53.09M $ 53.09M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 53.09M $ 53.09M $ 53.09M Hoogste ooit: $ 0.0741098 $ 0.0741098 $ 0.0741098 Laagste ooit: $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 Huidige prijs: $ 0.005309 $ 0.005309 $ 0.005309 Meer informatie over Banana (BANANAS31) prijs

Banana (BANANAS31) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Banana (BANANAS31) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BANANAS31 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BANANAS31 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BANANAS31 begrijpt, kun je de live prijs van BANANAS31 token verkennen!

