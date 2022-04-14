Bakery (BAKE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bakery (BAKE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bakery (BAKE) Informatie Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance. Officiële website: https://www.bakeryswap.org/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xE02dF9e3e622DeBdD69fb838bB799E3F168902c5

Bakery (BAKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bakery (BAKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.74M Totale voorraad: $ 289.77M Circulerende voorraad: $ 289.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.74M Hoogste ooit: $ 8.5 Laagste ooit: $ 0.00756707 Huidige prijs: $ 0.04398

Bakery (BAKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bakery (BAKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAKE begrijpt, kun je de live prijs van BAKE token verkennen!

Hoe koop je BAKE?

Bakery (BAKE) Prijsgeschiedenis Door de BAKE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van BAKE

