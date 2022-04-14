Bad Idea AI (BAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Bad Idea AI (BAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Bad Idea AI (BAD) Informatie $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. Officiële website: https://www.badidea.ai/ Whitepaper: https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 Koop nu BAD!

Bad Idea AI (BAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Bad Idea AI (BAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.15M Totale voorraad: $ 829.49T Circulerende voorraad: $ 618.73T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.57M Hoogste ooit: $ 0.00000009894 Laagste ooit: $ 0.000000000065979197 Huidige prijs: $ 0.0000000067

Bad Idea AI (BAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Bad Idea AI (BAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

