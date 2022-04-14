CDARI (BAC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CDARI (BAC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CDARI (BAC) Informatie Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics. Officiële website: https://cdari.io/ Whitepaper: https://cdari.gitbook.io/bac-whitepaper-1.0/ Block explorer: https://matchscan.io/token/0xb49ed45d594aB849C46e01eba11C794d955A2EaD

CDARI (BAC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CDARI (BAC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 31.29M $ 31.29M $ 31.29M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 57.11M $ 57.11M $ 57.11M Hoogste ooit: $ 21.3146 $ 21.3146 $ 21.3146 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 1.8252 $ 1.8252 $ 1.8252 Meer informatie over CDARI (BAC) prijs

CDARI (BAC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CDARI (BAC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BAC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BAC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BAC begrijpt, kun je de live prijs van BAC token verkennen!

CDARI (BAC) Prijsgeschiedenis Door de BAC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BAC prijsgeschiedenis!

