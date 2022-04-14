Baby Shark Meme (BABYSHARK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Baby Shark Meme (BABYSHARK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Informatie Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience. Officiële website: https://babysharkmeme.io/ Block explorer: https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Baby Shark Meme (BABYSHARK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 849.35M $ 849.35M $ 849.35M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Hoogste ooit: $ 0.285 $ 0.285 $ 0.285 Laagste ooit: $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 Huidige prijs: $ 0.0024938 $ 0.0024938 $ 0.0024938 Meer informatie over Baby Shark Meme (BABYSHARK) prijs

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Baby Shark Meme (BABYSHARK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BABYSHARK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BABYSHARK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BABYSHARK begrijpt, kun je de live prijs van BABYSHARK token verkennen!

